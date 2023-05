Qu'est-ce qu'un jumeau numérique ?

Un jumeau numérique est une reproduction virtuelle d'un composant, système ou processus, créé par les données pour améliorer les performances dans le monde réel. Un jumeau numérique peut également utiliser des données en temps réel provenant d'un produit pour décrire son comportement ou ses performances.

Quels sont les avantages d'un jumeau numérique pour une entreprise ?

Un jumeau numérique peut réduire les coûts de développement et les délais de commercialisation en éliminant le besoin de prototypes physiques. Il peut alerter à l'avance les ingénieurs sur les défaillances d'un produit pour éviter les temps d'arrêt non planifiés et améliorer les performances du produit. Associé aux données opérationnelles des clients et des partenaires comme les organismes de maintenance, il aide tous les acteurs de la chaîne de valeur à mieux gérer les produits et les actifs tels que l'équipement industriel.