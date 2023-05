Surveillance de la chaîne du froid

Qu'est-ce que le suivi de la chaîne du froid ?

Le suivi de la chaîne du froid fait référence à l'utilisation de l'internet des objets (IoT) pour surveiller en continu les produits thermosensibles transportés dans le respect de la chaîne du froid - c'est-à-dire une chaîne d'approvisionnement de produits périssables et/ou thermosensibles tels que les produits pharmaceutiques, biologiques, les aliments et les boissons. En l'absence d'un contrôle approprié, des conditions non optimales pendant le transport et le stockage peuvent nuire à la qualité de ces produits. Cela peut mettre en péril la santé et la sécurité des personnes et potentiellement nuire à l'image de marque de l'entreprise, à la fidélité client et à la rentabilité.

Quels sont les avantages du suivi de la chaîne du froid ?

Une surveillance efficace de la chaîne du froid, s'appuyant sur une solution IoT avancée, offre de multiples avantages. Elle aide les entreprises et leurs partenaires de transport à accéder aux données en temps réel et à les surveiller pour :