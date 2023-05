Que sont les services cloud ?

Les services cloud (ou cloud enablement en anglais) désignent le processus d'analyse de l'environnement existant d'une organisation, puis l'architecture, le déploiement et l'exploitation d'une partie ou de la totalité de son infrastructure informatique interne, de ses logiciels et de ses ressources dans un environnement de cloud public, privé ou hybride. Une projet cloud peut englober la migration vers le cloud de serveurs, systèmes d'exploitation, bases de données, et d'applications métiers, notamment.

Quels sont les avantages des services cloud pour une entreprise ?

Les avantages du cloud pour une entreprise sont les suivants :

L'efficacité au regard du coût . Réduction des coûts initiaux liés à l'investissement dans les installations, les services publics, le matériel et les licences. Le modèle de paiement à l'utilisation (pay-as-you-go) permet à une organisation de ne payer que pour les ressources informatiques qu'elle utilise.

Évolutivité . Contrôle total de l'infrastructure et possibilité de faire évoluer les ressources informatiques vers le haut et vers le bas en fonction des besoins de l'entreprise.

Vitesse d'innovation . L'agilité nécessaire pour répondre rapidement aux besoins du marché en déployant de nouveaux produits ou services.

Accessibilité . Accédez à des applications et des données basées sur le cloud depuis pratiquement n'importe quel appareil en se connectant à internet.

. Accédez à des applications et des données basées sur le cloud depuis pratiquement n'importe quel appareil en se connectant à internet. Haute disponibilité. La plupart des fournisseurs de services cloud proposent des services hautement fiables, avec jusqu'à 99,99 % de disponibilité.

En quoi consiste une approche réussie et éprouvée des services cloud dans un monde post-pandémie ?

Un programme d'accélération du cloud de 30 jours pour maîtriser les disruptions devrait prendre en considération les points suivants :

Répondre : Les perturbations causées par la pandémie obligent les organisations du monde entier à revoir les mesures de continuité des activités afin de minimiser l'impact sur les clients tout en garantissant la sécurité des employés. Les entreprises doivent répondre aux attentes d'une main-d'œuvre et d'une clientèle de plus en plus dispersées.

Récupérer : la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les faiblesses de l'infrastructure sur site et des applications existantes. Les entreprises ont dû faire face à des défaillances d'applications critiques et à des pannes de centres de données dues à des pics soudains de la demande. Le cloud peut aider les entreprises à construire une infrastructure informatique hautement disponible, évolutive et résiliente capable de répondre à une demande variable tout en réduisant les coûts d'exploitation.

la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les faiblesses de l'infrastructure sur site et des applications existantes. Les entreprises ont dû faire face à des défaillances d'applications critiques et à des pannes de centres de données dues à des pics soudains de la demande. Le cloud peut aider les entreprises à construire une infrastructure informatique hautement disponible, évolutive et résiliente capable de répondre à une demande variable tout en réduisant les coûts d'exploitation. Repenser : Le monde post-pandémique verra l'adoption accélérée des technologies numériques dans tous les domaines, ce qui changera le mode de fonctionnement des entreprises et redéfinira la manière dont elles s'engagent auprès de leurs employés et de leurs clients. L'adoption du cloud aidera les organisations à créer de nouveaux modèles opérationnels flexibles pour être compétitives en alignant les projets de modernisation de l'ensemble des plateformes, applications et données.

Existe-t-il des exemples concrets d'entreprises qui ont bénéficié des services cloud ?

En voici quelques-unes :