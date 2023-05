BYOD ou AVEC

Qu'est-ce que le BYOD ?

Le BYOD (bring your own device) ou AVEC (apportez vos propres outils de communication) désigne la pratique consistant à permettre aux employés d'une organisation d'utiliser leurs propres ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres appareils sur leur lieu de travail pour des activités liées au travail. Elle est parfois appelée BYOT (bring your own technology) signifiant « apporter votre propre technologie ».

Quels sont les avantages du BYOD pour une entreprise ?

Les avantages du BYOD sont nombreux, notamment :