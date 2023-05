Qu'est-ce que la business intelligence (BI) ?

La business intelligence englobe des technologies et processus analytiques qui examinent les données et présentent des informations exploitables basées notamment sur des rapports, des analyses prédictives, l'exploration de données et de texte, ainsi que sur les performances de l'entreprise. Elle aide les dirigeants à prendre des décisions plus éclairées. Les entreprises utilisent l'analyse décisionnelle pour prendre un large éventail de décisions stratégiques et opérationnelles.

Quels sont les avantages de la business intelligence pour une entreprise ?

La BI permet d'établir les priorités, objectifs et orientations de l'entreprise en suivant et en publiant des indicateurs clés de performance prédéfinis sous forme de tableaux de bord, de zooms avant et arrière sur des cubes et rapports sur chaque aspect des opérations de l'entreprise.