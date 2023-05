Qu'est-ce que l'analyse décisionnelle ou business analytics ?

L'analyse décisionnelle (ou business analytics en anglais) est un ensemble de compétences, de pratiques et de méthodes utilisées par les entreprises qui s'engagent à prendre des décisions fondées sur des données. L'analyse décisionnelle s'appuie sur l'analyse statistique et l'exploration et itérative des données d'une entreprise et des performances passées pour obtenir des informations et favoriser la planification des activités.

Quels sont les avantages de l'analyse décisionnelle pour une entreprise ?

L'analytique peut être un outil puissant d'accélération des affaires. Grâce à l'analytique avancée, les entreprises de tous les secteurs, qu'elles soient B2B ou B2C, en apprennent davantage sur leurs clients et transforment ces informations en revenus et en bénéfices.

Ces informations permettent de mieux comprendre les performances de l'entreprise grâce à des analyses et des rapports plus rapides, une meilleure qualité des données et une prise de décision et une planification plus éclairées. L'analyse décisionnelle se concentre normalement sur les données et les méthodes statistiques, en utilisant un ensemble cohérent de paramètres pour mesurer les performances passées et guider l'orientation future de l'entreprise, ce qui permet aux entreprises d'améliorer continuellement leurs opérations au fil du temps.

Quelles sont les principales difficultés rencontrées avec l'analytique ?

De nombreuses entreprises ont du mal à utiliser efficacement les possibilités offertes par l'analytique pour façonner l'expérience client. Ainsi, elles se privent de renseignements sur leurs clients et sont déçues des résultats financiers de leurs investissements en matière d'analytique et de gestion de l'information. La raison de cet échec dans de nombreuses entreprises tient à leur difficulté à évaluer l'état d'avancement de leurs efforts commerciaux, leurs objectifs en matière d'analytique et les moyens pour y parvenir.

Une partie du problème tient à la définition de l'analytique aujourd'hui. De nombreuses entreprises considèrent encore comme des analyses les rapports réguliers qu'elles reçoivent via les tableaux de bord opérationnels. Bien que les tableaux de bord soient utiles, ils décrivent des événements passés, comme les tendances dans le temps. Le véritable pouvoir de l'analytique consiste à prédire des événements et à recommander des actions pour obtenir des résultats spécifiques, en identifiant par exemple les clients dont les paiements par carte seront en souffrance dans 60 jours, puis en les contactant de manière proactive.

Citons également le repérage des assurés faisant des recherches sur des options de couverture pour leur proposer une couverture adaptée à leurs besoins, ou encore l'analyse des données relatives aux flux de clics pour identifier les acheteurs prêts à acheter.