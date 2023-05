Qu'est-ce que la gestion technique du bâtiment ?

Un système de gestion technique du bâtiment est un système qui utilise des capteurs et l'intelligence artificielle pour surveiller et contrôler les services de ventilation, d'éclairage, d'alimentation, d'incendie et de sécurité des bâtiments. Bien que ces fonctions soient souvent automatisées et contrôlées par ordinateur, l'ajout de capteurs et d'IA permet de gérer intelligemment une installation avec une vue holistique, permettant une exploitation réactive.

Quels sont les avantages de la gestion technique du bâtiment pour une entreprise ?

Les systèmes de gestion technique des bâtiments permettent de réduire les coûts de réparation en facilitant une maintenance préventive proactive, et de réduire les dépenses liées aux services publics en faisant correspondre la consommation d'énergie aux besoins réels. Ils permettent d'améliorer l'expérience du locataire grâce à une sécurité et une commodité accrues et de réduire les vols, le gâchis alimentaire et autres pertes. En réduisant l'empreinte carbone d'une installation, ces systèmes aident également les bâtiments à se conformer aux exigences et aux incitations environnementales, ainsi qu'à attirer et à conserver les locataires.