Qu'est-ce que le machine learning automatisé ?

Le machine learning automatisé ou apprentissage automatique automatisé (AutoML) est le processus qui consiste à résoudre des problèmes concrets en automatisant le machine learning basé sur l'IA, qui utilise des techniques statistiques ou des algorithmes pour permettre à un ordinateur de s'améliorer. L'AutoML exécute toutes les possibilités du machine learning, des jeux de données bruts aux modèles d'apprentissage automatique déployables.

Les logiciels d'AutoML automatisent de multiples fonctions de l'apprentissage automatique, notamment la découverte de modèles et structures, la recherche de points de données inhabituels, la prédiction de valeurs et de catégories, et la résolution de divers problèmes.

Quels sont les avantages du machine learning automatisé ?

Les avantages de l'AutoML sont nombreux, notamment :