Qu'est-ce que la gestion des applications ?

La gestion des applications consiste à rationaliser le portefeuille d'applications d'une organisation dans le but d'augmenter leur utilisation et leur efficacité, d'améliorer les performances de l'entreprise et d'améliorer l'expérience client.

Quels sont les avantages de la gestion des applications pour une entreprise ?

La gestion des applications permet à une organisation d'accélérer l'innovation et la création de valeur tout en améliorant sa résilience et ses performances. Cela permet à une entreprise de minimiser les coûts, d'améliorer la prévisibilité, de maximiser ses résultats opérationnels et de créer une expérience positive pour l'utilisateur final.