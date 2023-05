Pendant une crise, réagir vite peut faire toute la différence. Sensyne Health est intervenu rapidement pour aider à combattre la pandémie de Covid-19 grâce à la technologie. Son objectif était d'aider les gens à suivre leurs symptômes pour évaluer les risques liés à leur infection par la Covid-19, partager des informations utiles avec les médecins pour accélérer la prise de décision dans les situations critiques et éviter des déplacements à l’hôpital inutiles qui pourraient augmenter les risques pour leur santé. Sensyne a imaginé une application accessible à tous, facile à utiliser et disponible sur tous les canaux afin de maximiser l'utilisation, en particulier pour les personnes touchées par la fracture numérique. Comme l’application gère des données de santé sensibles, elle devait également assurer la conformité au RGPD de l'UE ainsi qu’une sécurité renforcée. Sensyne a fait appel à Cognizant pour créer cette application.



Notre approche

Nous avons proposé une application basée sur le service Microsoft Healthcare Bot, intégrée non seulement aux services d'authentification et de base de données de Microsoft Azure, mais aussi au Microsoft Healthcare Bot. Notre partenariat avec Microsoft et la construction de l'application dans un environnement low-code / no-code a permis d’accélérer considérablement le développement. L'équipe en charge du développement de l’application a appliqué les meilleures pratiques pour assurer un développement agile et a organisé des réunions virtuelles avec les équipes de Sensyne et les équipes techniques, afin de permettre un développement en continu. Nous avons utilisé Microsoft Teams pour communiquer.

La rapidité étant un élément clé dans ce projet, nous avons accéléré la livraison à chaque étape du développement. En 5 jours seulement, l’équipe avait déjà réalisé un prototype prêt à partir en production. Au bout de 10 jours, l’application était finalisée et 6 jours plus tard, déployée. L'équipe a déployé une application capable de suivre la santé des patients atteints par la Covid-19, conforme au RGPD, sécurisée et capable de créer des reportings avec Microsoft Power BI.