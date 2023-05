Qu'est-ce que le développement agile ?

Le terme Agile fait référence à une stratégie de développement logiciel collaborative et transversale dans laquelle les solutions sont créées selon une méthode rapide et flexible pour atteindre le résultat souhaité. La méthodologie Agile est un processus itératif de développement de logiciels qui implique l'utilisation de méthodologies telles que Scrum, Lean, la méthode de développement de systèmes dynamiques et la programmation extrême.

Quels sont les avantages du développement agile pour une entreprise ?

Les avantages du développement agile comprennent une mise sur le marché plus rapide, une diminution du risque de ne pas atteindre ses objectifs, des produits livrables de meilleure qualité, ainsi qu'un engagement et une satisfaction accrus des parties prenantes. Les développeurs Agile réalisent des prototypes, innovent et créent des solutions digitales parfaitement adaptées à la production dans les plus brefs délais.