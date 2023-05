Cognizant continue de recevoir des distinctions externes pour son impact sur l'amélioration du quotidien de tous dans le monde entier. Des distinctions telles que Tech for Good de Digital Revolution, un prix informatique international qui récompense et célèbre les personnes et entreprises les plus performantes dans l'écosystème technologique du cloud, confirment notre impact.

Parmi les autres reconnaissances reçues par Cognizant figurent :