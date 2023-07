Slutt på store investeringskostnader for å bygge IT-løsninger

Skyen har gjort det mulig for Veidekke å bygge løsninger raskere og enklere enn tidligere. For eksempel har selskapet bygget det de kaller «innsiktsfabrikken», en løsning for å analysere data i skyen for å gi verdifull innsikt til forretningen.

– Det er veldig raskt å bygge denne typen løsninger når alt kjører på en moderne skyplattform der du kan velge og vrake fra en stor meny av plattformtjenester, sier Hellum.

For IT er dette en ny måte å tenke på, ettersom man slipper de store investeringskostnadene som tidligere fulgte med når nye løsninger skulle bygges. I stedet flyttes kostnadene over på driftsbudsjettet.

– Det gjør imidlertid at det er en del fallgruver, og vi har derfor jobbet tett med Cognizant rundt dette med «skyøkonomi». Når du betaler for forbruk, må du forstå hvordan du kjøper tjenestene – for eksempel at du kan spinne tjenester opp eller ned etter behov og betale for kun det du trenger.

Uovertruffen sikkerhet

I tillegg til enklere bygging av nye og fremtidsrettede tjenester, var forretningskontinuitet og sikkerhet blant de viktigste grunnene til at Veidekke går over på en skybasert infrastruktur.

Hellum mener dagens trusselbilde gjør at kravene til IT-sikkerhet er på et helt annet nivå nå enn for bare få år siden, og dette er også en viktig grunn til at Veidekke ikke ønsker å drifte løsningene selv.

– Etter en vurdering sammen med Cognizant falt valget på Microsoft Azure. Microsoft investerer enorme summer i Azure, noe verken vi eller mindre datasentre har mulighet til. Jeg mener det er umulig å opprettholde tilsvarende sikkerhet i eget datasenter som det du får hos en av de store skyleverandørene.

Det vil ta to til tre år før alt er flyttet over i skyen.

– Planen er at alt skal stå klart i 2024. Det har vært en krevende endringsreise, og partnerskap med tunge teknologileverandører som Cognizant har vært svært viktig for oss for å komme i mål, avslutter Hellum.