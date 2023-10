Blå skipsfart

For å konkretisere ambisjonene våre kan vi ta utgangspunkt i et eksempel fra den virkelige verden - Los Angeles havn. Ved å iverksette optimaliseringstiltak har vi beregnet at utslippene fra denne store havnen kan reduseres med 11 megatonn hvert år. For å sette dette i perspektiv, tilsvarer det å ta 2391 vanlige amerikanske biler av veien hvert år.

Det sies ofte at selv små endringer kan utgjøre en betydelig forskjell. I sjøtransportens verden er dette spesielt sant. Ta for eksempel kaiutnyttelsesgraden - et mål på hvor effektivt kaiene i en havn utnyttes. En forbedring på bare 2 % av denne utnyttelsesgraden reduserer CO2-utslippene med 900 megatonn. Det betyr raskere snuoperasjoner for fartøyene, kortere ventetider og til syvende og sist en reduksjon i karbonavtrykket for hver enkelt tur.

Vår forpliktelse til å optimalisere blå transportdrift er ikke bare en visjon, det er en oppfordring til handling. Ved å utnytte teknologi, data og innovasjon kan vi revolusjonere måten varer fraktes gjennom havene på. Vårt mål er å gjøre bærekraftige transportmetoder til den nye normen, der effektivitet og miljøansvar går hånd i hånd.