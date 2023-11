Analyse av varehandelen

The Work Ahead er en serie med analyser som gir innsikt og fungerer som en guide til hvordan organisasjoner kan og bør utvikle seg i det neste steget i deres digitaliseringsprosess. Vi har gjort en analyse av varehandelen og den viser at forhandlere prioriterer analyser, kunstig intelligens og tingenes internett for å skape opplevelser som bringer det beste fra det fysiske til det virtuelle, og omvendt. Nye modeller for detaljhandel vil gi resultater som sømløst blander de to verdenene.

En spasertur ned en hovedgate eller et hvilket som helst annet handelssenter rundt om i verden forteller en trist historie - en historie om pandemien og om en detaljhandelsnæring som er fullstendig forandret av krefter utenfor dens kontroll.

I mellomtiden fortsetter hjulene innen handel å snurre – både usynlig, som fra telefonene våre, nettbrett og bærbare datamaskiner, og synlig, fra den konstante strømmen av varebiler nedover gatene våre, dekarene med land dekket av nye Amazon-lagre, og fortauskantene og parkeringsplasser dedikert til kontaktløs henting. Mens fysiske butikker i økende grad har bøyet seg for sine mer digitalt dyktige og virtuelt-fødte kolleger i over to tiår, er det ingenting sammenlignet med de siste 12 månedene. Forbrukerne har vendt seg til netthandel i hopetall for å beskytte både helsen sin (med tanke på dagligvarer og livsviktige varer) og fornuften sin (med tanke på de ikke-så-nødvendige varene).

Kunstig intelligens, som AI og AR-teknologi, vil ha stor påvirkning på kjøps- og forbrukeratferden til nordmenn i årene som kommer. Flere store internasjonale selskaper er allerede godt i gang med å utvikle nye løsninger som vil få stor innflytelse på forventninger til leveransetid, tilgjengelighet og tilpassede produkter og løsninger.

