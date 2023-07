Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Selskapet har totalt over 2 millioner kunder i Norge og Sverige. For å forbedre den generelle kundeopplevelsen og for å optimalisere prosesser, har Storebrand gått sammen med Cognizant i et partnerskap som er i kontinuerlig utvikling.

For å fremtidssikre teknologiplattformen sin, redusere kostnader og forbedre kunderelasjoner, bestemte Storebrand og det svenske datterselskapet SPP seg i 2015 for å løfte det eksisterende servicesenteret til et nytt nivå sammen med Cognizant. Fra Cognizants leveransesenter i Vilnius mottar Storebrand nå et bredt spekter av tjenester som dekker alle virksomhetsområder i konsernet.

Senteret er en akselerator for digital transformasjon og innovasjon, slik at Storebrand kan komme nærmere kundene, markedet og få flere vekstmuligheter. I 2022 ble partnerskapskontrakten forlenget med ytterligere 5 år.

Et nytt rammeverk for aktuarer

I tillegg til det pågående arbeidet med å styrke kunderelasjoner og effektivisere prosesser, utviklet Storebrand/Cognizant-teamet også et nytt verktøysett for aktuarer. Aktuararbeidet er preget av komplisert behandling av enorme datamengder og tidspress. De fleste forsikringsselskaper er avhengige av standard programvare for å håndtere utfordringene, men Storebrand bestemte seg for å utvikle sin egen løsning, basert på moderne programmeringsspråk og modulbasert ALM (Asset Liability Modelling).

Målet var å redusere lisenskostnader og saksbehandlingstid, og å forbedre mulighetene for å utvikle løsningen deres videre. Storebrand ønsket også å bli mindre avhengige av eksterne konsulenter og å få bedre oversikt.

Hastighet og ytelse med spesialisert team

Etter ni måneders arbeid ble den nye løsningen, Gekko, rullet ut, og et dedikert team ble satt sammen rundt den. Storebrand har i dag et IT-team både i Oslo og i Vilnius, via Cognizant. Vilnius-teamet består av en dynamisk miks av IT-folk, matematikere og statistikkeksperter med dyp forståelse av forretningsperspektivet. Denne «near-shore»-arbeidsstyrken er ansvarlig for drift og utvikling av datamodellene – og datamodellererne i Vilnius er nøkkelen til suksess.

Løsningen er et kraftig rammeverk som lar aktuarer måle verdi, håndtere risiko og beskytte soliditeten akkurat når det er nødvendig. For eksempel kan en databehandling som tidligere tok 14 dager nå utføres i løpet av en arbeidsdag. Fordelene inkluderer:

• Raskere beregninger. Utføre beregninger for Solvency II-rapportering og analysere risiko/sensitiviteter opptil 50 ganger raskere sammenlignet med andre tilgjengelige verktøy.

• Effektiv minimering av kapitalkrav gjennom modellendringer, med data nesten i sanntid.

• Fleksibilitet og hurtighet. Feilsøking, testing og modellendringer kan utføres raskt takket være eierskap til kode og det overordnede rammeverket.

• TCO-reduksjon. Systemvedlikeholdskostnadene er redusert med opptil 80 prosent.

Vilnius-tjenester som tilbys bredt

Leveransesenteret i Vilnius supporterer nå også selskaper utenfor Storebrand-sfæren; det tar for seg alle områder innen forretningsprosessdrift, forretningsrådgivning, prosessanalyse, ingeniørfag og IT til skandinaviske finans- og forsikringsvirksomheter. Fokuset er på kontinuerlige forbedringer gjennom automatisering, robotikk og prosessoptimalisering, og siden senteret er flerspråklig tilbys tjenestene på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Blant de over 600 ansatte er det eksperter med analytiske ferdigheter, juridisk kunnskap og spesialister innen økonometri, avanserte brukere av MS-makrokommandoer, Bloomberg Business-brukere, SQL-brukere, samt testbrukere. Alt i alt fungerer senteret som et springbrett til digitalisering og bidrar til å styrke kundenes relasjoner til egne kunder.

Hvis du vil vite mer, kan du også sjekke ut Cognizants samlede forsikringstilbud som dekker trender og teknologier som påvirker forsikringsselskapene.