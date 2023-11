«Jeg tror virkelig at dersom digitalisering har et formål er det et nøkkelelement for å låse opp energiovergangen. Med det kan bransjen overvinne noen av de viktigste utfordringene den står ovenfor.

Det nye energiscenarioet som utspiller seg vil være avhengig av pålitelig og desentralisert energi fra solenergi, vind og andre rene energikilder, med mål om å oppnå netto null karbonutslipp.

Dette vil generere utrolige mengder data, og å kombinere disse til noe som er relevant for kundene og til syvende og sist, for menneskene som er avhengige av rimelig energi, er et sentralt fokusområde for Cognizant», forteller Jonas Tavares.