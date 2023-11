Anne-Sofie Risåsen har skrevet en kronikk i Retailmagasinet hvor kun kommer med råd til bedrifter som vil ta steget ut i Metaverset. Under følger et sammendrag. Hele kronikken finner du på Retailmagasinet (bak betalingsmur).

Snart vil milliarder av mennesker kunne boltre seg på en digital lekeplass som gir handelsnæringen mange muligheter for å engasjere kundene. Her er noen strategiråd du kan ta med deg på denne spennende reisen.



For noen få år siden var Metaverset en teori om hva som kunne bli mulig i den digitale fremtiden. I 2023 er ikke spørsmålet hva du kan gjøre med Metaverset, men mer hva du ikke kan gjøre. I Metaversets digitale verden vil vi kunne besøke arrangementer, butikker og kafeer, og det føles fortsatt som et digitalt lerret der vi kan vise frem hva som helst.

Ifølge analysefirmaet Gartner vil en fjerdedel av verdens befolkning tilbringe minst en time om dagen i Metaverset innen 2026.

Her er fire tips og vurderinger for å bygge en slik strategi for å møte denne utviklingen.

1. Start med det grunnleggende

Selv om det er fristende å hoppe rett i det så er det noe som er viktig å tenke på:

- Ikke tenk i predefinerte muligheter og enkelt-caser

- Sørg for å bygge en skalerbar løsning som passer for alle typer applikasjoner og plattformer

Ved å gjøre det legger du et solid grunnlag hvor du kan utvikle mange spennende applikasjoner for Metaverset.

2. Lag nye opplevelser

Fordi folk generelt sett ikke vet hva de savner hvis det ikke vet hva som er mulig, vil de ikke be om de virkelig banebrytende innovasjonene. Innovasjoner er jo noe helt nytt. Derfor bør man ikke lage digitale kopier av det som allerede eksisterer i den fysiske verden. Lag noe nytt som et tillegg til den fysiske verden.

3. Sørg for at hver eneste applikasjon har riktig plattform

Metaverset vil snart være tilgjengelig fra hvilken som helst plattform eller enhet – og alle disse har sine egne brukergrupper. Tenk over dette når du bygger en applikasjon for Metaverset. Tenk også på hvor publikum er, hvilken enhet de bruker og hva deres alternativer er i Metaverset.

Husk å ikke tenke for snevert, men prøv å se fremover. Ofte eksisterer allerede planen for løsningen du leter etter.

4. Den etiske standarden må møtes og heves

Siden Metaverset er så nytt blir lover og regler fremdeles til av seg selv. Det er ikke klart hva som kan og ikke kan gjøres. Som forhandler må du tenke gjennom hvordan du oppfører deg der. Du bør sørge for at personvernet og den digitale sikkerheten til kundene dine og de som er på besøk er ivaretatt. Du bør være transparent og opptrå etisk. Lurer du på om du går over en grense? Da gjør du sannsynligvis det, og da bør du ta et steg tilbake.

For å lykkes i Metaverset trengs det en helt ny verktøykasse med vurderinger, planlegging, ferdigheter og mot til å investere. De som ikke tør å hoppe ut på dypet nå, men venter på en komplett how-to-guide, vil senere angre på at de aldri lærte å svømme.