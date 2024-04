Havene er ikke den stille verdenen vi en gang forestilte oss. De er fulle av marint liv, fra delfiners klikk til hvalsang. Disse lydene er ikke bare støy; de er avgjørende for kommunikasjon, navigasjon og overlevelse.

Menneskelige aktiviteter, særlig skipsfart og energiutvinning til havs, har imidlertid ført til en kakofoni av støyforurensning i det marine miljøet og forstyrret den delikate akustiske balansen som marine arter er avhengige av.

Støyforurensningens innvirkning på det marine biologiske mangfoldet kan ikke overvurderes. Sjøpattedyr, som er svært avhengige av lyd, er spesielt sårbare. Støyforurensning forstyrrer deres evne til å kommunisere, finne mat, navigere og unngå rovdyr. Resultatet er et forstyrret marint økosystem, med potensielle langsiktige konsekvenser for det biologiske mangfoldet og de tjenestene det leverer.

Skipstrafikken har økt i verdenshavene de siste tiårene, særlig på den nordlige halvkule, og vil sannsynligvis øke eksponentielt i fremtiden. Skipstrafikken produserer diffus og nesten kontinuerlig støy som kan påvirke svært store områder. Lavfrekvent (under 1000 Hz) støy fra skipstrafikk har økt med to størrelsesordener på den nordlige halvkule i løpet av de siste 60 årene. Støy fra skipsframdrift står for mer enn 90 % av den akustiske energien som mennesker sender ut i havet. Det anslås at kommersiell skipsfart har økt det gjennomsnittlige støynivået i området 20-200 Hz med omtrent 10 dB i løpet av det siste århundret.

Det arbeides også med å regulere støyen i havet. Internasjonale retningslinjer og nasjonale forskrifter er under utvikling for å beskytte marine habitater mot for mye støy, og det legges vekt på behovet for stillere hav. Disse initiativene representerer en økende bevissthet om behovet for å balansere menneskelige aktiviteter med bevaring av det marine biologiske mangfoldet.

Støykartlegging og -analyse ved hjelp av kunstig intelligens kan brukes til å analysere akustiske data som samles inn fra undervannsmikrofoner (hydrofoner) og andre sensorer, for å lage detaljerte kart over støyforurensning i ulike havområder. Disse kartene kan bidra til å identifisere de største kildene til støyforurensning, for eksempel travle skipsleder eller områder med intensiv letevirksomhet etter energi til havs.

Cognizant Oceans AI/ML-fokuserte tilnærming kan hjelpe kundene våre med å bygge prediktiv modellering ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer for å forutsi støyforurensningsnivåer basert på skipstrafikkmønstre, værforhold og oseanografiske data. Disse prediksjonene kan brukes i ruteplanleggingen for skip for å minimere støyforurensning i følsomme marine habitater, spesielt de som er kjent for å huse sårbare arter.

Sensordrevne overvåkingssystemer kan kontinuerlig spore støynivåer og automatisk oppdage tilfeller der de overskrider forhåndsdefinerte terskelverdier. Slike systemer kan varsle myndigheter eller operatører i sanntid, noe som muliggjør umiddelbare tiltak for å redusere støyen.

Cognizant ocean har ekspertise som kan hjelpe kundene våre med å bygge den konseptuelle datamodellen for å utnytte AI/ML til å håndtere støyforurensning i havet, og den omfatter flere lag: Det grunnleggende laget omfatter innsamling av akustiske data ved hjelp av hydrofoner, miljødata fra satellitter og havbøyer, og data om menneskeskapte aktiviteter som skipstrafikk og offshore energivirksomhet.

Et integrert databehandlingslag er nødvendig for å fokusere på rensing og forbehandling av de innsamlede dataene, inkludert støyfiltrering, signalforbedring og segmentering av bioakustiske signaler. Teamet vårt kan hjelpe til med å bygge AI-algoritmer som analyserer de behandlede dataene for å trekke ut meningsfulle funksjoner knyttet til støyforurensningskilder, -nivåer og -mønstre. Resultatene fra prediktive modeller og simuleringer integreres deretter i et beslutningsstøttesystem som gir beslutningstakere innsikt som kan brukes til ruteplanlegging, driftstilpasninger og andre tiltak for å redusere støyforurensningen.

Jakten på et roligere hav er et felles ansvar. Det krever samarbeid mellom næringer, myndigheter, forskere og miljøvernere for å utvikle og implementere løsninger som beskytter livet i havet og samtidig tillater bærekraftig menneskelig aktivitet.

Bli med oss i jakten på et stillere hav. Kontakt Ocean@cognizant.com for å finne ut hvordan vi bruker avansert AI-teknologi til å kartlegge og redusere støyforurensning og beskytte livet i havet og de akustiske habitatene deres.