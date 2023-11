Cognizant rangert blant de beste nordiske IT-tjenesteleverandørene

Andre resultater: Skalerbarhet er den viktigste driveren for outsourcing



67 % av organisasjonene i Norden planlegger å outsource i samme takt eller mer i løpet av de neste to årene, og 26 % bekrefter at de vil outsource mer. Andelen av respondentene som planlegger å outsource mer er den laveste siden den nordiske studien startet i 2013, og har falt år for år fra en topp på 46 % i 2016. Planer for insourcing er blant de høyeste i Europa og 17 % av respondentene planlegger å outsource mindre.



For organisasjoner som ønsker å outsource mer er det å kunne øke skalerbarheten for virksomheten fortsatt den viktigste driveren med 63 % etterfulgt av 61 % med fokus på kjernevirksomheten og 54 % med tilgang til ressurser/eksperter.



Kostnadsreduksjoner fortsetter å bli mindre viktig for bedrifter med en nedgang på 9 % fra i fjor. Denne driveren ligger nå på fjerdeplass og får nå en score på 44 %, som er den laveste scoren til dags dato.

Les mer om funnene fra The 2022 Nordic IT Sourcing Study her.