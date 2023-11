Ultraraske 5G-nettverk kommer til å gjøre mer enn å drive nye smarttelefon- og kommunikasjonsfunksjoner. De vil slippe løs nye måter å bevege seg på, fungere og leve på. Hva vil alt dette bety for kommunikasjonstjenestetilbydernes (CSP) bunnlinje? For CPS-er som klarer å gjøre 5G til en digital markedsplass, vil det være lukrativt.

I nær fremtid vil sensorer og industrielle IoT-enheter og løsninger spre seg på tvers av virksomheter, byer og miljøer av alle typer. Samtidig kan de mange egenskapene til 5G også føles for komplekse for kjøpere.

Behovet for å forenkle utvelgelsesprosessen er en flott mulighet for CSPer; de er ideelt posisjonert for å sette sammen 5G-løsningsleverandører og deres bransjetilbud til en tiltalende digital markedsplass. Det er grunnen til at mange CSP-er nå planlegger å dreie modellen sin til å spille rollen som en digital tjenesteleverandør (DSP) som sitter i sentrum av denne markedsplassens økosystem.

Tjenestetilbudene som presenteres på markedet vil sette sammen nødvendige enheter, programvare, utstyr, båndbredde og dynamisk skivedeling til komplette løsninger. Det mest oppsiktsvekkende er at denne digitalt intelligente e-handelsplattformen også vil hjelpe CSP-er medå få avkastning på sine bratte investeringer i utstyr, spektrum, celler og tjenester designet for å møte 5Gs mangfoldige og ekstreme krav til latens, gjennomstrømning, kapasitet og tilgjengelighet.

5G skivedeling

Etter hvert som 5G-nettverk blir mer attraktive , vil nye løsninger dukke opp, og mange av dem er ikke engang påtenkt enda. For 5G-applikasjoner lar skivedeling operatører tilby deler av nettverkene sine for å adressere spesifikke kunde-use case. For å engasjere seg riktig i skivedeling, bør CSP-er ta en helhetlig, bevisst tilnærming til hvordan de best kan betjene individuelle brukstilfeller eller markedssegmenter. Dette kan for eksempel være innenfor transport, radiotilgangsnettverk eller edge-cloud-tilkobling.

For kommunikasjonstjenestetilbydere vil den digitale markedsplassen fungere som en smeltedigel av tjenestetilbud, gruppert rundt spesifikke vertikale markedsbehov, og teknologi- og prosessapplikasjoner. Den underliggende arkitekturen inkluderer en plattform for rask applikasjonsutvikling med lavkode. Dette vil sikre at nye løsninger raskt kan legges til for å holde tritt etter hvert som 5G-markedet modnes og nye forretningsmodeller dukker opp. Kjøpere og leverandører bør kunne bruke markedsplassen via den kanalen de måtte foretrekke for å sikre en sømløs opplevelse.

