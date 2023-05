Tjenester for bedriftsprosesser

Gjør kundeengasjementet dypere Kommunikasjonsselskaper er i dag under press for å transformere driftsmodeller for forbedret ordreoppfyllelse, fakturering og leveranse. De må også innovere produkt-, tjeneste- og innholdsutvikling, tjene på forstyrrelser og styrke forholdet til abonnenter. Suksess krever en gjenoppfinnelse av forretningsprosesser der digitale plattformer, data, automasjon og AI dras nytte av for å skape intelligente og fleksible ordre-, support- og tjenesteoperasjoner. Å utnytte administrerte tjenester er også avgjørende for å levere enestående kundeopplevelser med laveste totale eierkostnad. Cognizant kombinerer bransjeekspertise og ekspertise på digital drift for å hjelpe til med å transformere forretningsdrift og implementere digitale plattformer, automasjon, AI og administrerte tjenester.