Hva er stemmebiometri i bankbransjen?

Stemmebiometri i bankbransjen refererer til bruk av en persons stemme for å tilby en biometrisk autentiseringsmulighet, og ofte elimineres bruken av et ekstra autentiseringstrinn, for eksempel å angi et kontonummer og PIN-kode for å få tilgang til en konto. Ved å bruke menneskestemmen for sikker tilgang oppnår man det samme som ved å bruke andre biologiske egenskaper som er spesifikke for enkeltpersoner, inkludert irismønstre og fingeravtrykk.

Hva er forretningsfordelene med stemmebiometri i bankbransjen?

Bruken av stemmeautentisering for banker gir kundene en ekstra, brukervennlig måte å autentisere seg på, og gir dermed en konsistent og overlegen brukeropplevelse, samtidig som bankene får sterk autentisering på tvers av kanaler. Andre fordeler er lavere back office-kostnader for å godkjenne kunder og det er enklere for kunden hvis de glemmer kontonummeret eller PIN-koden.