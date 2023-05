Kundeopplevelse innen strøm- og vannleverandørbransjen

Hva er kundeopplevelse i vann- og strømleverandører?

Vann- og strømleverandører er i kontakt med kunder hver eneste dag. Hvor godt fornøyde kundene er med disse interaksjonene—enten de betaler en regning online, varsler om manglende vann eller strøm, stiller et spørsmål via telefon eller ber om en ny tjeneste på sosiale medier— definerer i stor grad kundeopplevelsen med tjenesten.

Hva er forretningsfordelene med kundeopplevelser i vann- og strømleverandørbransjen?

Mange vann- og strømleverandører er fokusert på å forbedre kundenes opplevelse online, i posten og over telefon. Drevet av økt konkurranse og kunder som er mer bevisste på hva god service kan være, utforsker leverandører nye digitale løsninger. Rammeverk for kundeopplevelse er nå tilgjengelig, for eksempel et som utnytter skyen og kunstig intelligens (AI) for å forene og forenkle forretningskommunikasjon under ett grensesnitt. På samme måte kan omnikanalsystemer hjelpe vann- og strømleverandører med å tilpasse kundetilbud og kommunikasjon på tvers av mobil, sosial, chat og andre digitale kanaler.

Ved å forbedre kundeopplevelsen kan vann- og strømleverandørselskaper øke kundetilfredsheten, utvikle produkter som er mer effektive, redusere supportkostnadene, redusere kundefrafall og til slutt få kundebasen til å vokse.