Analyse for vann- og strømleverandører

Hva er vann- og strømleverandør-analyse?

Vann- og strømleverandør-analyse består av programvare og tjenester som utnytter den rike verdien av big dataressurser som er samlet inn av de fleste vann- og strømleverandører. I dette raskt voksende fokusområdet for organisasjoner som gjennomgår digital transformasjon, gjør analyse det mulig for vann- og strømleverandører å raskt fange opp og analysere et bredt spekter av forretningsvariabler. Det er spesielt nyttig for å forutsi fremtidige forretningstrender.

Hva er forretningsfordelene med vann- og strømleverandør-analyse?

Use caser for dataanalyse i bedriften er overbevisende og utbredt. Takket være store mengder arkivert data og tusenvis av feltsensorer koblet til tingenes internett (IoT), hjelper dataanalyse vann- og strømleverandører med å bedre forstå bruksmønstre og levere nye tjenester og besparelser til kundene. Analyse og IoT-data blir også brukt av vann- og strømleverandører for prediktiv nettdrift og vedlikehold. I mellomtiden kan analyser basert på historiske værdata forutsi fremtidige værhendelser og bidrar til at bedrifter kan forberede seg på klimaendringer.

I tillegg mener mange vann- og strømleverandører at dataanalyser er en kostnadseffektiv metode for å oppdage og forhindre inntektslekkasje ved energityveri.