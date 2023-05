Hva er tykke data?

Tykke data er resultatet av samarbeidet mellom dataforskere og antropologer som jobber sammen for å forstå store datamengder. Sammen analyserer de data på jakt etter kvalitativ informasjon som innsikt, preferanser, motivasjoner og årsaker til atferd. Denne humanistiske informasjonen gjør det mulig å ta bedre forretningsbeslutninger, samt bedre produkt- og tjenesteutvikling.

Hva er forretningsfordelene med tykke data?

Tykke data hjelper bedrifter med å analysere data som er opprettet av kundene, gjennom deres atferd og interaksjoner på nettet, for å dekode behovene, preferansene, følelsene og irritasjonsmomentene deres—og for å skape mer personlige opplevelser og tjenester med datadrevne forretningsbeslutninger. Den virkelige kraften i tykke data er at det gjør det mulig for selskaper å menneskeliggjøre fjell av data for å forstå hva som motiverer kundene og segmentere dem for å utvikle salgs- og markedsføringsstrategier som gjelder spesifikt for hver enkelt gruppe.