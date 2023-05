Hva er et smart hjem?

Et smart hjem er et hus som bruker sensorer og nettilkoblede enheter, for eksempel termostater og smarte høyttalere, for å sørge for sikkerhet, bekvemmelighet og underholdning. Når 5G-nettverk med høyere båndbredde blir tilgjengelige, kan disse tjenestene strekkes videre fra hjemmesikkerhet og energistyring, og integrere med tilkoblede biler og eksterne medisinske og treningsskjermer.

Hva er forretningsfordelene med smarte hjem?

Smarte hjem kan hjelpe folk med å redusere energikostnadene. Det kan også hjelpe leverandører av kommunikasjonstjenester med å øke inntektene ettersom kunder "klipper ledningen" på eldre tjenester som fasttelefoni og kabel-TV-pakker. Med sanntidsbevissthet om beboerens behov og aktiviteter, kan bedrifter lage nye forretningsmodeller, for eksempel proaktiv levering av varer og tjenester fra helsetjenester i hjemmet til reparasjoner på forespørsel.