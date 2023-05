Hva er RPA innen forsikring?

Robotisert prosessautomatisering (RPA) i forsikringsbransjen bruker roboter og AI for å hjelpe selskaper med å automatisere og i noen tilfeller eliminere gjentagende oppgaver, samt utvide menneskelige evner. RPA-programvareboter kan gjøre mye mer enn å eliminere manuell datainnføring. Boter kan konfigureres og trenes for å håndtere et bredt spekter av kognitive aktiviteter og for å ta beslutninger. I forsikringsbransjen, for eksempel, begynner RPA å bli brukt i garanti, skadebehandling og analyse. Gitt boters evne til å forbedre driftseffektiviteten og redusere kostnadene, øker RPA-adopsjonen i forsikring raskt.

Hva er forretningsfordelene med RPA innen forsikring?

Robotisert prosessautomatisering gir mange forretningsfordeler i forsikringsbransjen, inkludert: