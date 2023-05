Hva er fjernsamarbeid?

Fjernsamarbeid er prosessen der geografisk avstand fjernes som en utfordring for teamarbeid. Det legger til rette for kommunikasjon, samarbeid og produktivitet blant et spredt team av ansatte, uansett hvor de er, for å oppnå et felles mål. Fjernsamarbeidsverktøy kan hjelpe til med å samle ansatte som fysisk sitter langt fra hverandre.

Hva er forretningsfordelene ved fjernsamarbeid?

Med en veldefinert fjernsamarbeidsstrategi og verktøyene for å implementere denne strategien, kan organisasjoner:

Forbedre samarbeid i bedriften ved å bruke moderne samhandlingsplattformer for å tenke nytt om arbeidsflyter og hjelpe ansatte med å kontakte mennesker og data på tvers av geografier.

Redefinere arbeid ved å skifte fra en virksomhetssentrisk til en ansatt-sentrisk "hvor som helst, når som helst, hvilken som helst enhet"-modell—mens du holder virksomheten compliant og sikker.

Å fostre samarbeid mellom ansatte og øke produktiviteten til ansatte som jobber per distanse, via verktøy som telekonferanser, videokonferanser, fildeling, meldinger på tvers av kanaler og enhetlig programvare. Samarbeidsprogramvare er fundamentet for fjernarbeideres produktivitet.

Samle samhandlingsplattformer og systemer som Microsoft Teams, Amazon Chime, Cisco Webex, Amazon WorkDocs og mer, og eliminer administrasjonsproblemer på tvers av enkeltverktøy.

Hvorfor har fjernsamarbeid blitt en så viktig del av å drive forretning i dag?

Under covid-19-pandemien har vi alle blitt klar over behovet for å kommunisere og samarbeide eksternt. I dag står bedrifter overfor økte forstyrrelser på grunn av kansellerte eller utsatte treninger, møter og andre samarbeidsarrangementer på grunn av pandemien.

Organisasjoner må integrere diskrete kommunikasjons- og samarbeidssystemer og verktøy for å bygge en enkelt plattform som gjør det mulig for enkeltpersoner og team å samarbeide effektivt i et fjernarbeidsmiljø.

Med løsninger for eksternt samarbeid kan organisasjoner skape et miljø som gjenspeiler brukernes kontoropplevelse på stedet samtidig som de gir dem mulighet til å slå seg sammen effektivt og hjemmefra uten å miste produktivitet eller effektivitet.

Hvordan kan fjernsamarbeidsverktøy bidra til å øke produktiviteten?

Verktøy for fjernsamarbeid (som Cognizant Communication Service on Cloud) hjelper organisasjoner: