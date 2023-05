Kjerneplattformer innen skadeforsikring

Hva er kjerneplattformer for skadeforsikring?

Kjerneplattformer for skadeforsikring omfatter en rekke grunnleggende IT-systemer som støtter de kritiske driftsfunksjonene til et eiendoms- og skadeforsikringsselskap. Disse kan omfatte forsikring, tilbud, policyutstedelse, fakturering og samlinger, og skadesakshåndtering. Ideelt sett bør disse kjerneplattformer for skadeforsikring integreres eller leveres av samme leverandør som en programvarepakke med applikasjoner som spenner over hele forsikringslivssyklusen. Tidligere ble mange av disse systemene installert lokalt, men skybaserte systemer har blitt stadig vanligere.

Hva er forretningsfordelene ved kjerneplattformer for skadeforsikring?

Kjerneplattformer for skadeforsikring gir en rekke fordeler: