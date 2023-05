Hva er proseskartlegging?

Prosesskartlegging er et verktøy for å dokumentere selskapets virksomhet, fra en enkelt prosess eller arbeidsstrøm til ende-til-ende-prosesser. Det er en kjernekomponent i bedriftens prosessforbedringsinitiativer.

Hva er forretningsfordelene med prosesskartlegging?

Prosesskartlegging gir et nøyaktig bilde av hvordan en forretningsprosess fungerer og trinnene og ressursene som kreves for å gjennomføre kartleggingen. Å dokumentere en enkelt prosess hjelper en bedrift å forstå viktige trinn og ressurser innenfor en bestemt arbeidsstrøm. Å dokumentere ende-to-ende-prosesser gir et komplett bilde av et helt driftsmiljø, inkludert avhengigheter på tvers av prosesser og avdelinger, slik at konflikter og ineffektiviteter lett kan løses.