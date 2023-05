Hva er prosessinnovasjon?

Prosessinnovasjon er handlingen med å bruke digitale verktøy og teknologier til å omskape forretningsprosesser med forbedrede måter å jobbe på— som å automatisere arbeidsflyter og skape intelligente arbeidsflyter—for å skape en mer kundefokusert virksomhet.

Hva er forretningsfordelene med prosessinnovasjon?

Ved å bruke prosessinnovasjon kan et selskap revurdere og reforme prosessene sine for å være mer tilpasset kundenes behov og ønsker, og utvikle nye måter å utvikle og levere produkter og betjene disse kundene på. Videre kan prosessinnovasjon optimalisere arbeidsstyrken og kombinere mennesker og roboter for forbedret effektivitet og engasjement. Prosessinnovasjon kan også være en konkurransedyktig differensierer, ved å gjøre at selskapets virksomhet skiller seg ut for unikt og overlegent kundeengasjement, service og erfaring.