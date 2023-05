Hva er prediktivt vedlikehold?

Prediktivt vedlikehold finner og løser problemer ved produksjonsutstyr før de får utstyret til å feile. Det krever man kan fange og analysere historiske data ikke bare om avbrudd, men også om forholdene (som for mye varme eller vibrasjon) som foregikk før dem. Prediktivt vedlikehold krever administrasjon, integrasjon og kvalitetssikring av store datamengder fra flere kilder.

Hva er forretningsfordelene med prediktivt vedlikehold?

Prediktivt vedlikehold reduserer kostnadene ved at reparasjoner utføres før svikt i en komponent skader andre komponenter. Det øker produksjonseffektiviteten ved å redusere uplanlagt nedetid og kundetilfredshet ved å forhindre tapte leveranser. Det reduserer også kostnadene ved å redusere behovet for raske forsendelser av råvarer eller ferdige varer for å kompensere for uventede produksjonsforstyrrelser.