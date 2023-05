Hva er skadeforsikringsautomatisering?

Skadeforsikringsautomatisering bruker først og fremst robotprosessautomatisering (RPA eller bots) innen områdene garanti, policybehandling og skademeldinger. Manuelle prosesser utført av mennesker øker behandlingstiden og antall feil, og fører til økte overheadkostnader for grunnleggende forretningsprosesser. Som et resultat blir skadeforsikringsautomatisering et område med økende fokus for mange forsikringsselskaper. Pilotering og utrulling av roboter øker ettersom eiendoms- og skadeforsikringsselskaper ser etter måter å optimalisere driften på. Skadeforsikringsautomatisering er mer enn en perifer trend og forventes å bli normen de neste årene. Faktisk anslår Digital Insurer at roboter snart vil håndtere 80% av all underwriting.

Hva er forretningsfordelene med skadeforsikringsautomatisering?

Skadeforsikringsautomatisering gir mange forretningsfordeler, inkludert: