Olje- og gassvirksomhet

Hva er olje- og gassdrift?

Olje- og gassdrift refererer til de mange systemene og prosessene som energiselskaper bruker hver dag for å drive virksomheten. Disse inkluderer systemer involvert i brønnproduktivitet, måling av økonomiske og driftsmessige ytelser, kapitalforvaltning, helse- og sikkerhetsstyring og mange andre. Ettersom dagens olje- og gassledere strever for å gjøre driften eksepsjonell, bruker mange digitale verktøy for å modernisere prosesser, overvåke og forbedre viktige forretningsberegninger og implementere nye forretningsmodeller for å sikre fremtidig vekst.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassdrift?

Å gjøre driften eksepsjonell er i økende grad avgjørende for at olje- og gasselskaper kan jobbe for å opprettholde lederskap i en bransje som er kjent for sin boom and bust-syklus. Med kostnader som stiger på flere fronter, inkludert leting, vedlikehold av utstyr, entreprenørledelse og arbeidskraft, er industrien under press for å være mer effektiv. Som svar stoler mange på digital teknologi som kunstig intelligens (AI), fjernovervåking, geospatial analyse og skyen for å transformere gammel driftssystemer. Slike teknologier kan bidra til å effektivisere driften ved å sentralisere feltdata, generere mer rettidig innsikt og forenkle arbeidsflyter.