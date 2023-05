Hva er olje- og gassanalyse?

Olje- og gassanalyse (også kjent som "oljefeltanalyse") utnytter mange av de samme statistiske metodene som brukes i andre bransjer for å finne mønstre blant hundrevis av variabler i konstant flyt. Den bruker store mengder feltdata og ofte maskinlæringsalgoritmer for å muliggjøre prediktiv analyse og big data-innsikt som operatører og ledere bruker for å maksimere utbyttet, akselerere innovasjon og redusere risiko.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassanalyse?

Fremskritt innen prosessautomatisering, fjerninstrumentering og tingenes internett (IoT) har banet vei for transformasjon i olje- og gassindustrien, i likhet med endringer i detaljhandel, produksjon og finansielle tjenester. Med eiendeler og mennesker overalt kan energiprodusenter utnytte eksterne sensorer og prediktiv analyse for å overvåke driften i sanntid og optimalisere feltvedlikehold.

For oppstrømsprodusenter som jobber offshore, kan selskaper bruke avanserte analyser og nedsenkbare plattformer for å optimalisere produksjonsinnstillinger og øke produksjonen. I mellomtiden kan mellomstrøm- og nedstrømsorganisasjoner bruke operasjonelle data og analyser for å optimalisere produksjon og reserveutvinningsarbeid, samt fremme samarbeid på tvers av organisasjonen.