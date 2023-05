Hva er intelligent prosessautomatisering?

Intelligent prosessautomatisering (IPA) – som noen ganger refereres til som hyperautomatisering, intelligent automatisering eller digital prosessautomatisering – er prosessen med å kombinere robotprosessautomatisering (RPA) med prosessutvinning, OCR/ICR, analyse og kunstig intelligens (AI) for å skape forretningsprosessautomatisering som tenker, lærer og tilpasser seg på en autonom måte.

Hva er forretningsfordelene med intelligent prosessautomatisering?

Blant de mest bemerkelsesverdige fordelene med IPA er at det letter ende-til-ende-prosessene som muliggjør moderne, motstandsdyktige og fleksible forretningsmodeller. Å kombinere IPA med den menneskelige opplevelsen kan låse opp den typen innovasjon som inspirerer team til å skape ny forretningsverdi.

Et vellykket IPA-initiativ krever teamarbeid mellom forretningsfunksjoner og IT for å evaluere eksisterende prosesser, og deretter innlemme systemer for å drive skalerbar og bærekraftig endring inn i prosessrammeverket. Det er avgjørende at ansatte er en del av et slikt initiativ, for selv å oppleve fordelene med denne transformasjonen.

Hvilke teknologier bruker IPA?

IPA kombinerer programvare for robotisk prosessautomatisering (RPA) med intelligensteknologier som:

Processutvinning – En analytisk tilnærming som diagnostiserer forretningsprosesser, og deretter bruker dataanalyse for å fange opp og forbedre prosesser.

Naturlig språkbehandling – Også kalt NLP, dette refererer til programvare som gir maskinvare mulighet til å forstå, tolke og manipulere språk, enten det er talt eller skrevet.

– Også kalt NLP, dette refererer til programvare som gir maskinvare mulighet til å forstå, tolke og manipulere språk, enten det er talt eller skrevet. Datasyn – Dette refererer til teknologiske verktøy, for eksempel OCR (optisk tegngjenkjenning), som skanner dokumenter og transformerer dem til tekst.

– Dette refererer til teknologiske verktøy, for eksempel OCR (optisk tegngjenkjenning), som skanner dokumenter og transformerer dem til tekst. Maskinlæring – En prosess som bruker AI-programvarealgoritmer for å finne mønstre i strukturerte, historiske data og bruker disse mønstrene til å lage presise spådommer om utfall.

– En prosess som bruker AI-programvarealgoritmer for å finne mønstre i strukturerte, historiske data og bruker disse mønstrene til å lage presise spådommer om utfall. Kunstig intelligens – Teknologi som søker å etterligne, og til og med overgå, menneskelig intelligens ved å analysere data raskere enn mennesker kan og lære av tidligere beslutninger.

Hvordan hjelper IPA bedrifter i en post-pandemisk verden?

Den pågående økonomiske og sosiale konsekvensen av COVID-19-pandemien er bevis på at forretningsresistens avhenger av dyktig koordinering av digitale prosesser.

Mens IPA forbedrer effektiviteten og reduserer kostnadene, må dagens organisasjoner også sikre forretningskontinuitet og møte ustadige kundekrav. Intelligent koordinering av IPA hjelper utformingen og opprettelsen av ende-til-ende forretningsprosesser. Ved å gjøre det kan bedrifter skape moderne og robuste driftsmodeller som gjør det mulig for ledere å forutse hva som skjer videre og lede endringen.

Noen forretningsfordeler oppnådd med effektiv IPA inkluderer:

En 16 % reduksjon i samtalevolum ved bruk av NLP med 90 % chatbot-nøyaktighet for en stor telekomleverandør

99 % nøyaktighet ved håndtering av 100 000 leverandørfakturaer hver måned for et kredittkortserviceselskap

90 % prosessforbedring og 400 % forbedring i ROI for et ledende agribusiness-selskap

6X raskere behandling av krav for en ledende helseleverandør

Hva er forskjellen mellom IPA og RPA?

RPA, eller robotprosessautomatisering, tar repeterende manuelle oppgaver og bruker roboter, eller programvareroboter, for å erstatte dem med automatiserte arbeidsflyter. IPA går et skritt videre, og legger til avanserte kognitive teknologier som AI for å utvide forretningsprosessautomatisering over hele bedriften.

Forretningsfordeler oppnådd av RPA-bots inkluderer: