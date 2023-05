Integrert workplace managementsystem

Hva er et integrert arbeidsplass-styringssystem?

Et integrert arbeidsplass-styringssystem er et nettverkssystem som hjelper en organisasjon med å overvåke, administrere og utnytte eiendom, infrastruktur og fasiliteter best mulig. Det gir innsikt i og optimalisering av alt fra eiendom til kapitalprosjekter, fasiliteter, vedlikehold, bærekraft og energi.

Hva er forretningsfordelene med integrerte arbeidsplass-styringssystemer?

Integrerte styringssystemer på arbeidsplassen kan hjelpe bedrifter med å tilpasse eiendomskostnadene mer nøyaktig til behovene; strømlinjeforme opprettelse, gjennomføring og sporing av arbeidsordre; tettere administrasjon av kapitalprosjekter; og redusere kostnadene og tiden for å bevise overholdelse av tidsplaner, budsjetter og miljøkrav. Deres integrerte natur gjør at flere interessenter kan samarbeide for å få mest mulig utbytte av arbeidsplassen.