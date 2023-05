Droner til inspeksjon innen forsikring

Hva er forsikringsinspeksjonsdroner?

Forsikringsinspeksjonsdroner, ellers kjent som ubemannede luftfartøyer (UAV), er droner som brukes til å ta bilder og fange andre data for å informere forsikringsrisikovurderinger og krav. I skadeforsikringsbransjen, for eksempel, kan en eiendomsjusterer eller risikoingeniør bruke en drone for å fange opp detaljer om et sted eller en bygning og få nyttig innsikt under skadebehandling eller risikovurderinger. Det som en gang ble sett på som banebrytende, ble raskt en vanlig teknologi. Association of Unmanned Vehicle Systems International estimerer at det vil bli solgt 125 000 enheter med ubemannede kjøretøyer (droner) i 2020. Kommersielle og personforsikringsselskaper som dekker eiendomsrisiko, har vært tidlig ute i bruk av droneteknologi, og som et resultat begynner droneteknologi for forsikringsinspeksjon å endre måten eiendomsjustering utføres på.

Hva er forretningsfordelene med forsikringsinspeksjonsdroner?

Forsikringsinspeksjonsdroner gir mange forretningsfordeler, inkludert: