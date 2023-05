Svindeldeteksjon

Hva er svindeloppdagelse?

Svindeloppdagelse gjelder i bank- og finanssektoren, forsikringsbransjen, helsevesenet, offentlige etater og politi, for å nevne noen. Sofistikerte verktøy for datautvinning brukes til å analysere millioner av transaksjoner for å oppdage mønstre som er i samsvar med svindelatferd. Analyseløsninger for svindeloppdagelser er i dag tett integrert med forretningssystemer, og går lengre enn deteksjon og til forebygging i sanntid. Disse løsningene involverer noen av de nyeste teknologiene, for eksempel big data, avansert analyse og kunstig intelligens (AI).

Hva er forretningsfordelene med svindeloppdagelse?

Svindeloppdagelsesløsninger via AI gjør det mulig for bedrifter å oppdage og stoppe pågående svindelforsøk—enten det er en betaling, et forsikringskrav eller et legebesøk. Evnen til å oppdage faktisk svindel i sanntid reduserer både tap og manuelle intervensjonskostnader.