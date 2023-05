Hva er ressursplanlegging for bedrifter?

ERP er et integrert styringssystem for forretningsprosesser, både for programvare og teknologi, som styrer selskapets kjerneprosesser. ERP-pakken med integrerte applikasjoner lar en organisasjon bruke et system til å samle inn, lagre, tolke og administrere virksomheten, samt automatisere backoffice-funksjoner relatert til teknologi, tjenester og menneskelige ressurser.

Hva er forretningsfordelene med ressursplanlegging?

ERP gir en integrert og oppdatert oversikt over kjernevirksomhetsprosesser for å spore forretningsressurser, for eksempel kontanter, lagerråvarer og produksjonskapasitet, samt status for økonomiske forretningsforpliktelser knyttet til innkjøp og regnskap.