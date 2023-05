Hva er en digital tvilling?

En digital tvilling er en virtuell kopi av en komponent, et system eller en prosess, skapt av data for å forstå, forutsi og optimalisere ytelsen i den virkelige verden. En digital tvilling kan også bruke sanntidsdata streamet fra et produkt for å beskrive atferd eller ytelse.

Hva er forretningsfordelene med en digital tvilling?

En digital tvilling kan redusere utviklingskostnader og tid til markedet ved å eliminere behovet for fysiske prototyper. Det kan gi ingeniører tidlig varsel om produktfeil for å forhindre uplanlagt nedetid og forbedre produktytelsen. Når det kombineres med driftsdata fra kunder og partnere som vedlikeholdsorganisasjoner, hjelper det alle medlemmer av verdikjeden med å bedre administrere produkter og eiendeler som industrielle maskiner.