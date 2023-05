Hva er digitale systemer og teknologi?

Digitale systemer og teknologi er måten en organisasjon kan modernisere sin IT-kjerneinfrastruktur ved å implementere et enkel, sikkert teknologibackbone. Ved å gjøre det kan et selskap fremtidssikre sitt teknologilandskap, oppdatere IT- og applikasjonsmiljøet for å støtte virksomhetens behov i dag og i morgen.

Hva er forretningsfordelene med digitale systemer og teknologi?

Ved å bruke digitale systemer og teknologi for å modernisere sin kjerne-IT-infrastruktur, kan en virksomhet transformere applikasjonene og infrastrukturene sine fra en virksomhetsbegrensende tilstand til en vekstmuliggjørende tilstand. Det kan:

Få fart på innovasjonen ved å flytte applikasjoner til skyen

Frem rask ny applikasjonsutvikling og forbedre sikkerheten

Bygg den adaptive, sky-aktiverte teknologiske backbonen som trengs for å drive en moderne, effektiv digital virksomhet

Bedre forberede seg på og tilpasse seg høyhastighetsendring, ivareta integriteten til kjerne-IT for å konkurrere i den digitale økonomien

Hvordan vet jeg om jeg gjør det riktig med digitale systemer og teknologi ?

Du vil vite at du er på rett spor hvis du kan svare "ja" på tre sentrale spørsmål:

Forenkler det IT-en vår? Låser du opp verdier, rasjonaliserer og konsoliderer IT-ressurser, strømlinjeformer prosesser med virtualisering og automatisering, og tilpasser IT nærmere forretningsmålene dine?

Moderniserer det IT-en vår? Erstatter du punkt-til-punkt-grensesnitt mellom systemer i silo for å oppnå smidighet og hastighet gjennom modernisert infrastruktur, nye driftsmodeller, integrerte tjenester og transformerte prosesser?

Sikrer det IT-en vår? Håndterer du risiko mer effektivt og adresserer eldre systemsårbarheter ved å styrke IT, forbedre sikkerhetsrammeverket og styrke motstandskraften mot cybertrusler?

Hvilke deler av virksomheten kan dra nytte av en modernisert IT-infrastruktur?

Her er bare noen få: