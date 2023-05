Hva er en digital plattform?

En digital plattform er programvaren og teknologien som brukes til å forene og effektivisere forretningsdrift og IT-systemer. En digital plattform fungerer som selskapets ryggrad for drift og kundeengasjement.

Hva er forretningsfordelene med en digital plattform?

En digital plattform kan standardisere forretningsprosesser—gjøre arbeidsflyter mer effektive og åpne—slik at et selskap bedre kan administrere interne funksjoner og tilfredsstille sine kunder. Gjennom bruk av en digital plattform kan bedrifter mer effektivt utvikle og lansere produkter, betjene kunder og skape intelligens for å forbedre driften og informere forretnings- og produktstrategi. Denne forbedrede intelligensen kan utstyre ansatte, for eksempel kundeservicemedarbeidere, med data, analyse og innsikt for bedre å engasjere kunder og generere inntekter.