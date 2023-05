Digital corporate banking

Hva er digital bankvirksomhet for bedrifter?

Digital bankvirksomhet for bedrifter refererer til å tilby bedrifter banktjenester som onboarding av kontoer, oppsett av konto, kontoadministrasjon og vedlikehold, og transaksjonsadministrasjon gjennom nettbaserte digitale kanaler. Digital bankvirksomhet for bedrifter gjør det mer praktisk, gir en bedre opplevelse og enklere tilgang for bedriftskunder ved å tilby integrerte kontotjenester på en måte som er enkel å navigere samtidig som den er selvbetjente.

Hva er forretningsfordelene med digital bankvirksomhet for bedrifter?

For banker inkluderer forretningsfordelene med digital bankvirksomhet for bedrifter enklere og raskere tilgang til nye kunder, forbedret kundeopplevelse (og dermed kundelojalitet), raskere utvikling og utrulling av nye og innovative produkter og tjenester. Det reduserer også driftskostnadene, fokuserer salg og drift på verdiøkende tjenester i stedet for administrative oppgaver, og reduserer investeringer i driftsmidler.