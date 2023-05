Hva er DevOps?

DevOps er et sett med fremgangsmåter designet for å automatisere prosessene mellom programvareutvikling (Dev) og informasjonsteknologioperasjoner (Ops), for å bygge, teste og frigjøre programvare raskere og mer pålitelig. DevOps-team bruker mikrotjenester—samlinger av modulære enkeltfunksjonskomponenter—for å dele et stort prosjekt i byggesteiner som er uavhengige av hverandre, noe som reduserer enkeltpunkt for feil og total prosjektrisiko.

Hva er forretningsfordelene ved DevOps?

DevOps kan levere mer pålitelig programvare av høyere kvalitet i et raskere tempo, noe som gir raskere tid til markedet, forbedret kundeopplevelse og økte inntektsmuligheter for en organisasjon. Gjennom forbedret samarbeid og kommunikasjon fremskynder DevOps utviklings- og leveringsprosesser, mens de leverer funksjoner, reparasjoner og oppdateringer. DevOps-verktøy bygger bro over kommunikasjonsgapet mellom utviklerteam og IT-drift, for raskt å levere verktøy som passer best med kundens og virksomhetens behov.