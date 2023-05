Hva er datamigrering?

Migrasjon av bedriftsdata refererer til prosessen med å flytte data mellom datamaskiner, datamaskinbaserte lagringsenheter eller formater. Det er et veldig viktig aspekt av systemimplementering og konsolidering.

På bedriftsnivå krever datamigrering vanligvis en datamigrator—programvare tilpasset bedrifter for å flytte fil- eller objektdata mellom lagringsplattformer, lokalt eller i skyen. Det krever også en gjennomtenkt universell strategi for metadataadministrasjon, som sikrer at data tolkes og kan utnyttes for å oppnå de ønskede resultatene av organisasjonens dataoverføringsmål.

Hva er forretningsfordelene med datamigrering?

Dataoverføring gjør det mulig å oppgradere, reparere eller konsolidere dataplattformer. Datamigrering av eldre data til skyen gir vanligvis også høyere hastighet og betydelige kostnadsbesparelser. Når det er godt planlagt, gir det flere forretningsfordeler, inkludert: