Hva er datastyring?

Datastyring sørger for at dataene er relevante, og at identifiserte endringer i status quo, for eksempel interne prosesser, systemendringer og markedsforstyrrelser, blir gjennomgått med omhu for å sikre at de ikke påvirker dataenes relevans, aktualitet eller kvalitet.

En typisk datastyringsløsning inkluderer datastyringsrammeverket, dokument, policy, prosess og kontrollstandarder. Med arkitektur for å støtte datastyring over hele virksomheten, kan bedrifter oppnå synergier som bidrar til operativ verdi.

Hva er forretningsfordelene med datastyring?

Ved å benytte god praksis for datastyring kan en organisasjon knytte alle informasjonsressurser og teknologikomponenter sammen. Dette hjelper bedrifter med å: