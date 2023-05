Hva er forsikringsanalyse for kommersiell eiendom?

Dataanalyse for kommersiell eiendomsforsikring innebærer bruk av teknologi for å samle inn og analysere store mengder data, inkludert tredjepartsdata, for å forbedre resultatene for eiendomsforsikringsselskapene. Teknologiske fremskritt som tingenes internett (IoT) og skyen skaper en eksplosjon av data. Gjennom bruk av dataanalyse for kommersiell eiendomsforsikring kan forsikringsselskapene hente ut verdi fra disse dataene og levere forbedrede tjenester til risiko managerne og meglerne de betjener, noe som muliggjør tettere partnerskap og nye inntektskilder. På den kommersielle eiendomsarenaen, hvor fokus er på å beskytte fysiske eiendeler, begynner dataanalyse å transformere forretningsdriften.

Hva er forretningsfordelene ved dataanalyse for kommersiell eiendomsforsikring?

Dataanalyse for kommersiell eiendomsforsikring gir en rekke fordeler: