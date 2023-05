Kognitive teknologier i kapitalmarkeder

Hva er kognitive teknologier på kapitalmarkeder?

Kognitive teknologier som maskinlæring og naturlig språkbehandling hjelper kapitalmarkedsinstitusjoner ved å utføre oppgaver som tidligere krevde menneskelig tenkning. Andre digitale teknologier som bidrar til kognitiv databehandling inkluderer intelligent prosessautomatisering (IPA) for å identifisere og automatisere rutiner som rapportering og avstemming; virtuelle agenter for å betjene klienter raskere; og mønstergjenkjenning for automatisk svindelgjenkjenning.

Hva er forretningsfordelene med kognitive teknologier i kapitalmarkedene?

Kognitive teknologier kan hjelpe finansforetakene med å takle flere utfordringer i den konkurranseutsatte digitale tidsalderen. Rådgivere bruker for eksempel kognitiv databehandling for å utvide beslutningsprosessen og forbedre kundeopplevelsen med mer aktuelle og passende investeringsmuligheter. På samme måte kan formuesrådgivere og relasjonsforvaltere bruke teknologien til å forbedre dømmekraft, lojalitet og å sementere kundeengasjement. Intelligent automatisering blir i økende grad brukt for å gjøre selvlæring mulig og å hjelpe kunder med å administrere sine egne porteføljer. Videre kan kapitalmarkedsfirmaer bruke AI og tilby differensierte produkter og tjenester til kunder.